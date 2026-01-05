EE.UU. recomendará menos vacunas para la mayoría de los menores en el país

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, en inglés) recomendará menos vacunas para la mayoría de los niños estadounidenses, informaron el lunes las autoridades de salud. Las autoridades de salud seguirán recomendando las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, así como las inmunizaciones contra la polio, la varicela, el VPH y otras, pero restringirán las recomendaciones de vacunación contra la enfermedad meningocócica, la hepatitis B y la hepatitis A a los niños que, en general, tienen un mayor riesgo.