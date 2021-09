EE.UU quiere crear un satélite nuclear: ¿qué ventajas tienen?

La mayoría de satélites que hay en el espacio utilizan energía solar y baterías como fuente de energía. Sin embargo, los primeros satélites no utilizaban paneles solares, sino energía nuclear para funcionar. Naves de exploración como las Voyager 1 y Voyager 2 cuentan con generadores termoeléctricos de radioisótopos, y todas las misiones que no pueden depender del Sol utilizan este tipo de generadores, como la reciente New Horizons en Marte. Y Estados Unidos quiere usarla en más naves.