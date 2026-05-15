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EE.UU. elimina a jefe del grupo EI en Nigeria, afirma Trump

El presidente Donald Trump afirmó este viernes (15.05.2026) que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron a un alto dirigente del grupo Estado Islámico (EI) en ese país africano. "Esta noche, por mi indicación, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria llevaron a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo", dijo Trump en su red Truth Social.

| etiquetas: nigeria , reúno estado islámico , abu bilal al minuki
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3 comentarios
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Un sueldo que se ahorra
3 K 45
nemeame #3 nemeame
Lo de llevar a alguien a juicio está visto que es demasiado complicado para una persona de su inteligencia. Eso si, para la facilidad que tiene para asesinar personas luego bien que llora cuando le pegan un tiro a el...
2 K 31
#2 grisgoblin
Nigeria es el mayor productor de petróleo de África y uno de los diez países con mayores reservas probadas a nivel mundial.
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menéame