EE.UU. elimina a jefe del grupo EI en Nigeria, afirma Trump

El presidente Donald Trump afirmó este viernes (15.05.2026) que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron a un alto dirigente del grupo Estado Islámico (EI) en ese país africano. "Esta noche, por mi indicación, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria llevaron a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo", dijo Trump en su red Truth Social.