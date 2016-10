EE.UU admite que Israel esta construyendo un régimen de apartheid permanente poco despues de darles 38$ billones.[ENG]

11 meneos 14 clics

En 2010 el entonces ministro de defensa israelí, Ehud Barak, alertó que Israel se convertiría en un estado en régimen de apartheid permanente si no lograba alcanzar la paz con los palestinos y establecer para estos un país soberano con plenos derechos. Según Barak "Mientras que a oeste del rio Jordán solo haya una entidad política llamada Israel este zona sera o bien no-judia o no democrática". " Si este conjunto de millones de Palestinos no pueden votar será un estado en apartheid"