Educación, política y sociedad: Salvados Deluxe

4 meneos 52 clics

3 anónimos 1 1 compartir:

actualidad karma: 27

Por lo demás, hemos llegado a un punto en el que no nos asombra lo asombroso sino que nos escandaliza lo que habría de percibirse con naturalidad. Uno dice que la escuela no está para hacer felices a los alumnos sino para formarlos y es víctima de todo tipo de maldiciones. Sin embargo, un director de instituto reconoce en público que se modifican los enunciados de la Selectividad para adaptarlos al actual nivel de los alumnos y no pasa nada.