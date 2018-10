La educación en Nueva Zelanda da de lado a Windows 10 y adopta Chromebooks

Para la educación en particular, muchas escuelas encuentran que los Chromebooks son más seguros y fáciles de manejar. Por no mencionar que también pueden ser bastante rentables. Por lo tanto, no es de extrañar que un gran país haya elegido los Chromebooks en lugar de los dispositivos Windows 10 para la educación. ¿Cuál es el país del que hablo? Nueva Zelanda. Verás, todas las escuelas públicas allí ahora tienen acceso a las licencias de Chrome Education.