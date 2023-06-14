edición general
7 meneos
51 clics

La educación que no funciona: "Hay alumnos con 12 años que ni saben escribir su nombre"

Padres, profesores y pedagogos están preocupados por una "crisis educativa" con los peores resultados desde que hay mediciones internacionales

| etiquetas: educación
6 1 5 K 21 actualidad
14 comentarios
6 1 5 K 21 actualidad
#4 Albarkas
No me lo creo
8 K 88
SidK #9 SidK
#4 #8 A mi también me cuesta.
0 K 6
pendejo1983 #14 pendejo1983
#4 los que tengo en clase oscilan entre los 14 y los 19 y todos saben escribir su nombre y mucho mas
0 K 9
yoma #5 yoma
Es que están acostumbrados a escribir su nick en el móvil. :troll:
2 K 41
elTieso #10 elTieso
Las mierdas de el inmundo.
1 K 29
Veelicus #2 Veelicus
...asi que un cinco minimo para que no tengan trauma
2 K 28
txutxo #6 txutxo
Habrá algún caso, seguro, pero en absoluto me parece que sea algo ususal.
1 K 26
nemeame #7 nemeame
Es la tendencia igual que ir en pañales al colegio con 11 años. Hay que retrasar la educación infantil hasta los 15 y ya a partir de los 16 años pueden empezar a usar las tijeras y jugar con plastilina :troll:

nypost.com/2023/06/14/teachers-fed-up-with-11-year-old-kids-wearing-di
1 K 17
#13 drstrangelove
Me cuesta creerlo, pero después de ver que los concursantes de un famoso programa de TV no saben dar la hora en un reloj de aguja, igual hasta se han quedado cortos.
0 K 10
antesdarle #1 antesdarle
Pues si un chaval con 12 años no es capaz de escribir su nombre…
0 K 10
lobotomico2 #11 lobotomico2
#1 Si te han puesto Yonatan y por todas partes ves Jonathan, al final te lias.
3 K 40
#12 EISev
#11 o te ponen Ethan y ves Izan
0 K 14
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
y habra alguno con los cojonazos para echarle la culpa al crio :popcorn:
0 K 7

menéame