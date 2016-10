Educación y nepotismo

4 meneos 29 clics

Otro maestro les comenta a los chicos en un instituto público de Algete que él no sabe nada de Cultura Clásica, la asignatura que va a impartir. “Nada, no sé nada. Yo soy profesor de Historia y sobre eso os hablaré. Si no os interesa, no tengo problema en que salgáis”. De manera que pagamos a algunos docentes para que disuadan de la tentación de aprender a los alumnos. A los mismos chicos a los que no les pedimos una alta nota de corte para las becas, pues si exigimos esfuerzo podrían hacer cualquier locura. Incluso estudiar.