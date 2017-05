Por una educación basada en la evidencia

Los profesores deberían exigir que las metodologías que utilizan sean de uso generalizado una vez hayan superado con éxito una estricta fase experimental. Durante los últimos años, algunos gabinetes, fundaciones y centros de formación superior han popularizado metodologías docentes que, o bien aún no gozan de pruebas firmes sobre su eficacia, o no han sido refutadas por parte de la comunidad científica. Sin embargo, esto no ha impedido que su uso se haya extendido a muchos centros escolares y que las ideas erróneas que van ligadas a ellas hayan