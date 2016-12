La educación, “arma letal” contra la homofobia

Escuchar ciertos discursos sobre lo justos y avanzados que somos como sociedad a veces me da náuseas. Vivimos en la entelequia de creer que somos una sociedad libre, igualitaria, que ha superado toda clase de prejuicios sociales, y en ciertas ocasiones – más de las que me gustaría – la realidad nos constata que no nos hemos movido un ápice de esos tiempos oscuros y dictatoriales que se vivieron en ciertos episodios de la historia de nuestro país.