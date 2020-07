Eduardo Inda a Villarejo: “He estado todo el verano viviendo del pendrive. De puta madre”

En su declaración en la Audiencia Nacional, Villarejo admitió haber comentado esta información con Inda. Más aún, dejó claro que el director de Okdiario era uno de sus periodistas de confianza: “Inda no se me olvida, porque con él sí que he hablado mucho”, reconoció ante el fiscal anticorrupción. En esas conversaciones, Inda le habría dicho, literalmente, y según el excomisario: “He estado todo el verano viviendo del pendrive. De puta madre”. Y es que la campaña de Inda contra Podemos y Pablo Iglesias se extendió a lo largo de varias semanas.