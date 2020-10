Eduardo García: "Desde que soy pequeño, grupos de masones se pelearon por mí queriendo hacerme su esclavo"  

El artista Eduardo García y actor de la histórica Aquí no hay quien viva, ha compartido una serie de reflexiones en su cuenta de Instagram alentando una teoría de la conspiración. "Desde que soy pequeño, grupos de masones se pelearon por mí queriendo hacerme su esclavo. Si no me creeis buscar información de donde viene Mediaset y Telecinco. Un Gobierno gobernado en la sombra por masones, sociedades secretas etc", ha escrito.