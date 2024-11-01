edición general
Eduardo Casanova cuenta en 'La Revuelta' el día que probó una tarta con marihuana: "Estaba muy buena, yo no sabía nada"

La Revuelta ha contado este lunes con nada menos que ocho invitados. Paco León, Melani Olivares, Pepa Rus, Edu Casanova, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, Miren Ibarguren y Carmen Machi han visitado el programa de David Broncano para presentar Aída y vuelta, que se estrena este viernes 30 de enero en cines. "Nunca en el programa ha pasado lo de hoy, en muchas temporadas", reconoció el presentador antes de que los actores fuera apareciendo uno tras otro por el tobogán...

... Durante la entrevista, Paco León, encargado de dirigir el largometraje, habló sobre la "presión" que han sentido con el regreso de la serie en forma de película: "Los haters son fans en un mal día. Hay gente que quiere mucho a la serie y dice 'ahora qué habéis hecho'. La película va sobre un rodaje ficticio de un capítulo de Aída, como si la serie hubiese continuado".
