Edu Galán, sobre los ataques del medio de Dina Bousselham a Vallés: "'The Panflet'"

Edu Galán, humorista y uno de los creadores de Mongolia, ha cargado contra el nuevo medio ligado a Podemos, La última hora, dirigido por la ex asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham, al que bautiza como 'The panflet' y se ha sumado a las muestras de apoyo a Vicente Vallés."El premio Cerecedo, uno de los más prestigiosos de este país y que han ganado profesionales respetabilísimos, en manos de 'The panflet' es 'un premio patrocinado del BBVA donde se ganan 24.000€'. Luego se preguntan el por qué de los batacazos en las elecciones", remataba.