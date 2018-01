Los editores confían en las suscripciones digitales como fuente de ingresos

La investigación muestra que algunos jóvenes, tal vez sensibilizados por las suscripciones a Netfix y Spotify, están más interesados en pagar por las noticias de lo que pensábamos. Y hay ejemplos: a los ya conocidos The New York Times con 2,1 millones de suscriptores digitales y The Washington Post con otro millón, se uno el éxito de De Correspondent con 60.000 mecenas o las donaciones a The Guardian, 300.000 en el último año.