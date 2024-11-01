edición general
3 meneos
90 clics
Un edificio residencial frente al Bernabéu le saca "una pasta" a BYD por colocar un cartel: "Ruido no, pero sacarle una millonada..."

Un edificio residencial frente al Bernabéu le saca "una pasta" a BYD por colocar un cartel: "Ruido no, pero sacarle una millonada..."

En plena conversación sobre el impacto del nuevo Santiago Bernabéu en el barrio, un edificio de vecinos situado justo enfrente del estadio se ha convertido en protagonista inesperado de una polémica viral. Varios usuarios en redes sociales han criticado lo que consideran una contradicción evidente: los residentes se quejan del ruido que generan los eventos del estadio, pero no han tenido reparos en alquilar su fachada a la marca de coches BYD para instalar un enorme cartel publicitario.

| etiquetas: bernabéu , real madrid , byd , florentino pérez
2 1 4 K 1 actualidad
12 comentarios
2 1 4 K 1 actualidad
Comentarios destacados:      
Veelicus #1 Veelicus
Y cual es el problema?, el ruido molesta y la pancarta no.
Seria una incongruencia si ellos organizasen conciertos mientras critican al madrid.
9 K 81
ipanies #2 ipanies
Pero que anormalidad de noticia es esta?? Que tiene que ver una cosa con la otra?!?!
5 K 51
eltoloco #3 eltoloco *
negocios.com lamiéndole las pelotas a Florentino
3 K 34
obmultimedia #10 obmultimedia
#9 El Club lo usa para lavar dinero de los chanchullos que tiene con el PP.
1 K 23
alfre2 #4 alfre2
En la cabeza del viejales tiene todo el sentido. Le ganan en su propio terreno el día que tiene que argumentar que las cuentas no salen y toca reconvertir el club en una SAD, para disgusto de todo el mundo y sin que él haya tenido nada que ver :troll: El que no lo conozca que lo compre!
1 K 23
obmultimedia #7 obmultimedia
#4 Florentino ha dejado al club con un pufo contable estratosferico, en su cabeza sonaba todo espectacular con la remodelacion del estadio y mirar que chapuza han hecho.
1 K 23
alfre2 #9 alfre2
#7 ya abandonó dos veces el club en el pasado y lo hará una tercera. Si no tuviera a toda la prensa avasallada ya habría sido nombrado el peor presidente en la historia del club.
0 K 12
timeout #11 timeout
#7 ¿las fuentes son? ¿Tus sueños húmedos?
0 K 10
timeout #5 timeout
Yo llamaría al ayuntamiento lo mismo ese cartel no cumple normativa...
0 K 10
Nachodemieres #6 Nachodemieres
Negocios.com en contra del capitalismo y el libre mercado en el siguiente número doctrina Marxista para novatos explicada un tal F.Perez.
0 K 7
lixivia #8 lixivia
Noticia patrocinada por Florentino, que le jode mucho que la pasta se la lleven otros.
0 K 7
#12 famufa
Yo pondría un cartel (no leas cártel) del Barça, grandote.
0 K 6

menéame