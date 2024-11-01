Un edificio residencial frente al Bernabéu le saca "una pasta" a BYD por colocar un cartel: "Ruido no, pero sacarle una millonada..."

En plena conversación sobre el impacto del nuevo Santiago Bernabéu en el barrio, un edificio de vecinos situado justo enfrente del estadio se ha convertido en protagonista inesperado de una polémica viral. Varios usuarios en redes sociales han criticado lo que consideran una contradicción evidente: los residentes se quejan del ruido que generan los eventos del estadio, pero no han tenido reparos en alquilar su fachada a la marca de coches BYD para instalar un enorme cartel publicitario.