Ed Brubaker afirma que Marvel le paga más por un cameo que por crear al Soldado de Invierno

«Siendo cocreador del Soldado de Invierno, no debería tener que preocuparme por proveer por mi mujer si me muero», afirma Ed Brubaker en Fatman Beyond, el podcast presentando por Kevin Smith y Marc Bernardin y que dedicó su último episodio a 'Falcon y el Soldado de Invierno', la actual serie de Marvel Studios que podemos ver en Disney+. El autor de una de las más memorables etapas de 'Capitán América' abrió el melón en torno al tema de los residuals y royalties logrados por el uso de personajes de su creación.