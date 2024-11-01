Economistas publican estudio donde afirman que la IA destruirá la economía.(ENG)

Un nuevo artículo de economía revisado por pares, elaborado por investigadores de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Boston, ha emitido una de las advertencias más contundentes hasta la fecha sobre el impacto económico a largo plazo de la inteligencia artificial: si no se controla, la automatización impulsada por la IA podría colapsar sistemáticamente el propio capitalismo de consumo.
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Si no hay trabajo, no hay salario, si no hay salario, no hay consumo, si no hay consumo, no hay capitalismo.
De esto se viene advirtiendo hace ya rato. No hace falta ser economista para verlo (aunque estoy seguro de que el estudio profundiza mas).
El verdadero problema de la IA del que nadie habla (¿Quién compra tus cosas, los robots?) [EN]
www.meneame.net/story/verdadero-problema-ia-nadie-habla-quien-compra-t
Dentro del entorno de la IA también se la sopla absolutamente todo. OpenAI está quemando billetes como si no hubiese mañana sin tener ni idea de cómo podrán rentabilizar el experimento. Amazon, Google, Microsoft, META y hasta Musk están también tirando dinero a lo loco con la única esperanza de que sus rivales colapsen antes que ellos.
Lo único que están esperando muchos es que el colapso no les pille, pero ya están perfectamente concienciados de que puede pasar.
A ver, que esto no es para nada nuevo, que se lleva diciendo… » ver todo el comentario
Pues con la IA, lo mismo.
Se van a poner restricciones a punta pala para justificar que la gente tenga algo que hacer.
El cambio climatico si no se controla tambien acabara con la economia,
Es algo que nunca ha pasado a estos niveles, ni siquiera la revolucion industrial se le puede comparar. Estamos hablando de volver a dejarle tiempo libre al humano. Esto hay que gestionarlo y empezar a… » ver todo el comentario
Cuando llegó la máquina de vapor lo sufrieron Artesanos o Herreros pero nacieron profesiones como maquinistas de tren, empleado de fábrica o ingenieros industriales.
Con la informática cayeron los archivadores físicos , mecanógrafos, o telefonistas manuales pero nacieron programadores, administradores de sistema o técnicos informáticos.
Va a cambiar el mercado laboral pero no va a hacerlo desaparecer.
Aunque bueno, quizás esta era la advertencia de siempre en la ciencia ficción, pero en la realidad viviremos el apocalipsis aburrido.