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Economistas publican estudio donde afirman que la IA destruirá la economía.(ENG)

Economistas publican estudio donde afirman que la IA destruirá la economía.(ENG)

Un nuevo artículo de economía revisado por pares, elaborado por investigadores de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Boston, ha emitido una de las advertencias más contundentes hasta la fecha sobre el impacto económico a largo plazo de la inteligencia artificial: si no se controla, la automatización impulsada por la IA podría colapsar sistemáticamente el propio capitalismo de consumo.

| etiquetas: ia , economistas
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9 comentarios
4 1 0 K 43 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"la automatización impulsada por la IA podría colapsar sistemáticamente el propio capitalismo de consumo"
Si no hay trabajo, no hay salario, si no hay salario, no hay consumo, si no hay consumo, no hay capitalismo.
De esto se viene advirtiendo hace ya rato. No hace falta ser economista para verlo (aunque estoy seguro de que el estudio profundiza mas).

El verdadero problema de la IA del que nadie habla (¿Quién compra tus cosas, los robots?) [EN]
www.meneame.net/story/verdadero-problema-ia-nadie-habla-quien-compra-t
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#7 Eukherio
#1 El tema es que hoy en día la gran mayoría de las grandes empresas saben perfectamente que si todas hiciesen como ellas colapsaría la economía, y aun así se la sopla porque quieren ser los primeros en decir que ya no pagan salarios porque lo han automatizado todo.

Dentro del entorno de la IA también se la sopla absolutamente todo. OpenAI está quemando billetes como si no hubiese mañana sin tener ni idea de cómo podrán rentabilizar el experimento. Amazon, Google, Microsoft, META y hasta Musk están también tirando dinero a lo loco con la única esperanza de que sus rivales colapsen antes que ellos.

Lo único que están esperando muchos es que el colapso no les pille, pero ya están perfectamente concienciados de que puede pasar.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
El modelo describe un peligroso círculo vicioso. Las empresas que sustituyen a sus trabajadores por inteligencia artificial reducen los costes laborales y ganan en eficiencia a corto plazo. Pero cuando esta estrategia se repite en toda la economía, los trabajadores que pierden su empleo ven reducidos sus salarios y recortan el gasto. Dado que los trabajadores también son clientes, la demanda agregada comienza a disminuir.

A ver, que esto no es para nada nuevo, que se lleva diciendo…   » ver todo el comentario
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#8 Grahml
Esto es como el teletrabajo, que directamente se limitó al máximo porque si no la economía colapsaba.

Pues con la IA, lo mismo.

Se van a poner restricciones a punta pala para justificar que la gente tenga algo que hacer.
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#3 sarvex *
La adopción de la Inteligencia Artificial parece inevitable debido a la dinámica del mercado. Si una empresa logra ser más rentable gracias a la IA, obliga a sus competidores a seguir el mismo camino para no quedar desplazados. En un entorno donde la maximización del beneficio es la prioridad, ignorar esta tecnología no es una opción, sino un riesgo de insolvencia.... Al final, el mercado no perdona la ineficiencia....
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JackNorte #5 JackNorte
Si no se controla cualquier cosa puede acabar con la economia incluso la propia economia como paso con lehman brothers las .com el el crack del 29.
El cambio climatico si no se controla tambien acabara con la economia, xD
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SMaSeR #9 SMaSeR *
Esto es un tema super interesante, parece futurista pero esta a la vuelta de la esquina y puede que mis nietos vivan un futuro de ciencia ficción. El tema esta en como se lo vamos a dejar preparado, si como utopía o distopia, con algo tan impactante en la sociedad no va a haber termino medio.

Es algo que nunca ha pasado a estos niveles, ni siquiera la revolucion industrial se le puede comparar. Estamos hablando de volver a dejarle tiempo libre al humano. Esto hay que gestionarlo y empezar a…   » ver todo el comentario
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Mesto #6 Mesto
Esto no es nuevo, estas revoluciones laborales ya han ocurrido antes y si, el mercado laboral se adapta y sigue adelante.

Cuando llegó la máquina de vapor lo sufrieron Artesanos o Herreros pero nacieron profesiones como maquinistas de tren, empleado de fábrica o ingenieros industriales.

Con la informática cayeron los archivadores físicos , mecanógrafos, o telefonistas manuales pero nacieron programadores, administradores de sistema o técnicos informáticos.

Va a cambiar el mercado laboral pero no va a hacerlo desaparecer.
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UnMeroEspectador #2 UnMeroEspectador *
Yo creo que hará colapsar la propia IA no el capitalismo ya que se parte de la base de que todos los trabajos requieren IA cuando no es así. Pero si puede ser un colapso de las empresas TIC y de gestión de datos. Es decir las propias empresas que se soporten en la IA acabarán arruinadas.
Aunque bueno, quizás esta era la advertencia de siempre en la ciencia ficción, pero en la realidad viviremos el apocalipsis aburrido.
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menéame