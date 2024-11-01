Economistas publican estudio donde afirman que la IA destruirá la economía.(ENG)

Un nuevo artículo de economía revisado por pares, elaborado por investigadores de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Boston, ha emitido una de las advertencias más contundentes hasta la fecha sobre el impacto económico a largo plazo de la inteligencia artificial: si no se controla, la automatización impulsada por la IA podría colapsar sistemáticamente el propio capitalismo de consumo.