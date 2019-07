El ex responsable de Hacienda se convierte en la cuarta salida del Comité Ejecutivo de Cs en solo un mes por su giro a la derecha. El economista considera que "enrocarse en el 'no es no' no es hacer política". Y que el partido debería negociar con Pedro Sánchez y plantearle una serie de condiciones para facilitar su investidura. Una posición similar a la que mostró en su día el ex responsable de Programas de Cs, que dimitió el pasado junio.