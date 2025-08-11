Un economista critica a Oviedo por no abrir las tiendas en domingo: «Luego se preguntan por qué no crece la riqueza»

Las declaraciones de José Carlos Díez han desatado un intenso debate en redes sobre el derecho al descanso y el modelo económico local. Un usuario replicó con ironía: «Es la hostia. No podrán descansar los trabajadores de las tiendas el domingo, que el bueno de José Carlos se olvidó la guayabera». El economista no se quedó callado y contraatacó: «¿Y no pueden descansar un lunes que no hay turistas? ¿Tú vas de rojo y defiendes el domingo cuando supuestamente Dios creó el mundo según los hebreos? Vete a la mierda campeón».
Edit: ojo, el vídeo tiene 10 años. Este tipejo lleva dos décadas llenándose los bolsillos soltando estupideces en los medios de comunicación y fallando en todas sus predicciones. Y lo siguen llamando. Saquen sus propias conclusiones.
Ganar la Primitiva es casi imposible, pero es un poco más fácil si le pides a este hombre que te diga los números (porque justamente esos serán los que no van a tocar).
El típico argumento ridículo y pueril de personas con edad intelectual de 3 años.
Los trabajadores de las tiendas tendrán exactamente los mismos días de descanso y trabajaran las mismas horas que ahora (salvo que hagan horas extras), lo que harán las tiendas es contratar nuevos trabajadores para abrir esos días.
Oh, es un cuñado entonces! Un viejo sabelotodo criticando que no agarran correctamente la pala en la obra! Un payaso que va diciendo que con aprenderse las notas y las teclas ya se puede tocar el piano mejor que Beethoven!
No se si es economista, no tengo suficiente información para juzgarlo. Pero bocazas, lo que es bocazas...
