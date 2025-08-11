Un economista critica a Oviedo por no abrir las tiendas en domingo: «Luego se preguntan por qué no crece la riqueza»

Las declaraciones de José Carlos Díez han desatado un intenso debate en redes sobre el derecho al descanso y el modelo económico local. Un usuario replicó con ironía: «Es la hostia. No podrán descansar los trabajadores de las tiendas el domingo, que el bueno de José Carlos se olvidó la guayabera». El economista no se quedó callado y contraatacó: «¿Y no pueden descansar un lunes que no hay turistas? ¿Tú vas de rojo y defiendes el domingo cuando supuestamente Dios creó el mundo según los hebreos? Vete a la mierda campeón».