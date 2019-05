Economía verde: Científicos defienden un "decrecimiento" económico para abordar la crisis climática

El estudio, titulado Is Green Growth Possible? (¿Es posible el crecimiento verde?) y que publica la revista New Political Economy pone a prueba esta corriente política frente a la evidencia empírica existente,y los modelos de relación entre el PIB y la huella material y las emisiones de CO2. El informe ve inviable que pueda haber una "disociación absoluta del PIB del uso de recursos" e indica que si bien algunos modelos muestran que se podría lograr en países con altos ingresos en condiciones altamente optimistas "pero poco realistas"..