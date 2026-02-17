edición general
3 meneos
40 clics

La economía rusa ha entrado en la zona de muerte

A medida que la guerra de Rusia contra Ucrania entra en su quinto año, la economía que la sustenta se ha transformado de tal manera que será difícil, quizás imposible, revertirla sin otra crisis. Los occidentales siguen esperando que la economía rusa colapse. No lo hará. Pero tampoco se recuperará.

| etiquetas: rusia , economía , alexandra prokopenko
2 1 2 K 14 Economía
21 comentarios
2 1 2 K 14 Economía
manbobi #2 manbobi
Esto es propaganda buena, con el sello de aprobación de la UE.
Del titular "La economía rusa en zona de muerte". De la entradilla "se espera que colspse, no lo hará". Si esto no es la definición de sensacionalista no sé qué será.
3 K 45
cosmonauta #4 cosmonauta *
#2 Sería propaganda si fuese falsa. Pero son datos del propio gobierno ruso. Probablemente la realidad es peor aún.
1 K 26
manbobi #7 manbobi
#4 Una cosa son los datos del gobierno ruso y otra es el enfoque sensacionalista de la noticia donde lo mismo dice una cosa y la contraria.
3 K 39
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#4 el gobierno ruso ha dicho "La economía rusa ha entrado en zona de muerte" ?

Me cuesta creerlo :roll:

Oye, que por mi excelente. Pero la propaganda burda no sirve más que para generar rechazo.
1 K 24
cosmonauta #13 cosmonauta *
#10 Va, leete el artículo que es eso debajo de las letras gordas del principio
0 K 19
ur_quan_master #16 ur_quan_master
#13 El artículo es lo que es y una polla treinta tres.
0 K 12
#12 eipoc
#4 sí, sí y se está quedando sin chips para los misiles, no lo olvides. Jajajajajaja. Vuestras tragaderas no tienen fin.
0 K 10
#8 Perrota
#2 No has entendido el titular.
0 K 10
Barney_77 #5 Barney_77
Enesima afirmacion de que la economia rusa se va al carajo. Me gustaria que fuera cierto y se fueran al carajo, pero la realidad ha sido tozuda y se mantienen a pesar de todas las amenazas, embargos, sanciones...
1 K 32
Mauro_Nacho #17 Mauro_Nacho
#5 Europa en su conjunto ha sufrido más por las sanciones a Rusia que la propia Rusia, lo cual no se va a reconocer.
0 K 12
cosmonauta #19 cosmonauta *
#17 ¿Datos que sustenten esa afirmación? Honestamente, me interesa
0 K 19
Priorat #20 Priorat *
#5 La verdad es que si. Era como cuando empezó en 2009 el "España está quebrada". Ahora ya hace tiempo que no lo veo.

Pero la realidad es que la economía de guerra en la que se sustenta hoy Rusia es una autofagia. En algún momento, si no para la guerra, deberá fallar.

Rusia es un país con una economía con un tamaño un poco mayor a la de España. ¿Cuanto duraría España aguantando una invasión como la de Ucrania? Haceros esta pregunta.
0 K 13
jonolulu #3 jonolulu *
La economía creció solo un 1 % en 2025.

Alemania creció un 0.2% en 2025... Las sanciones están funcionando de maravilla
1 K 26
Barney_77 #6 Barney_77
#3 Sustentado ese "crecimiento" en una inversion brutal en material belico. No hay un crecimeinto real fuera de ese aspecto.
0 K 20
cosmonauta #11 cosmonauta
#3 En efecto. Y está en crisis reconocida. La diferencia es que la economía alemana no está dopada con dinero público como la rusa y su proyección es positiva.
1 K 26
#21 Dav3n
#11 Su proyección positiva? Claro, hamigui, por eso nos vamos a poner a vender eurobonos, porque la proyección económica es positiva.

Anda que vaya tragaderas, madre mía xD
0 K 12
cosmonauta #1 cosmonauta *
Mientras sus ciudadanos ricos van sacando rublos vía países bálticos, que se están hinchando a comisionar.

Dinero que acaba en mansiones y coches de lujo en Georgia, Chipre, Grecia o España.
1 K 26
carakola #18 carakola *
#1 Mira, un artículo que sumar a la lista www.moonofalabama.org/2026/02/russias-collapsing-economy.html  media
0 K 20
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Hace mucho tiempo que dicen que la la economía Rusa colapsaría, lo que vemos es como la economía de Alemania, locomotora de la UE desde la guerra de Ucrania no crece y en su conjunto la situación en Europa es bastante gris, muy endeudada y con un crecimiento muy frágil.
1 K 22
#15 j-light
Esto me suena
0 K 10
#14 pozz
Siempre es una buena noticia ver como ese estercolero va directo al abismo. El dia que acabe desmembrado y desmantelado como pais, va a ser un dia de gran celebración en las democracias occidentales, para desgracia de los ultras nazis, fachas y rojipardos, que por misterios de la vida adoran a ese estercolero de pais.
0 K 7

menéame