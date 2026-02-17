La economía rusa ha entrado en la zona de muerte

A medida que la guerra de Rusia contra Ucrania entra en su quinto año, la economía que la sustenta se ha transformado de tal manera que será difícil, quizás imposible, revertirla sin otra crisis. Los occidentales siguen esperando que la economía rusa colapse. No lo hará. Pero tampoco se recuperará.
| etiquetas: rusia , economía , alexandra prokopenko
Del titular "La economía rusa en zona de muerte". De la entradilla "se espera que colspse, no lo hará". Si esto no es la definición de sensacionalista no sé qué será.
Me cuesta creerlo
Oye, que por mi excelente. Pero la propaganda burda no sirve más que para generar rechazo.
Pero la realidad es que la economía de guerra en la que se sustenta hoy Rusia es una autofagia. En algún momento, si no para la guerra, deberá fallar.
Rusia es un país con una economía con un tamaño un poco mayor a la de España. ¿Cuanto duraría España aguantando una invasión como la de Ucrania? Haceros esta pregunta.
Alemania creció un 0.2% en 2025... Las sanciones están funcionando de maravilla
Anda que vaya tragaderas, madre mía
Dinero que acaba en mansiones y coches de lujo en Georgia, Chipre, Grecia o España.