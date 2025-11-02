La economía no es esto, no es esto

Con los últimos datos se vuelve a poner de relieve un problema fundamental: la incapacidad de avanzar en la convergencia real con las naciones más avanzadas de la Unión Europea y el riesgo de quedarse retrasada en un contexto definido por la nueva Revolución Industrial en curso.
Razón no le falta
Y para la gente normal el axioma es fácil, lo que diga este analfabeto, pues se hace todo lo contrario.
No ha entrado en recesión porque el dinero del BCE, los fondos Next generación y el turismo entran a manos llenas.
En el resto de lo que dice, tiene toda la razón.
Los españoles, en la cola de Europa una vez más, y no por ellos mismos, sino por los gobiernos socialcomunistas que eligen
Quizás sea un problema de mentalidad.
El otro día un compañero sudamericano me dijo que un profesor suyo en su país decía que España es un país rico porque está en Europa, pero que si estuviera en Sudamérica sería una Argentina o Venezuela más.
Razón no le falta.
También vuelve a poner de relieve un problema fundamental: la incapacidad de avanzar en la convergencia real con las naciones más avanzadas de la Unión Europea y el riesgo de quedarse retrasada en un contexto definido por la nueva
