La economía no es esto, no es esto

La economía no es esto, no es esto

Con los últimos datos se vuelve a poner de relieve un problema fundamental: la incapacidad de avanzar en la convergencia real con las naciones más avanzadas de la Unión Europea y el riesgo de quedarse retrasada en un contexto definido por la nueva Revolución Industrial en curso.

"Contenido exclusivo para suscriptores": Muro de pago
#2 go to #1
#3 Porque pegues el texto no deja de ser Muro de pago. El autor no quiere ofrecerlo gratis.
#4 seguro que le encantaría que lo leyerais muchos meneitas y así aprenderíais algo de economía
#5 Si quisiera que lo leyéramos gratis no lo publicaría sólo para suscriptores. Cada autor tiene derecho a decidir el destino de su obra.
#7 te lo resumo: el gobierno dice que la economía crece, pero somos cada vez más pobres.

Razón no le falta
Dar como bueno un texto de Bernaldo de Quirós debería ser motivo para dar paguita a quien lo publicite. Que este tipo decía que en 2023 la economía española iba a entrar en recesión. Y resulta que fuimos los que más crecimos ese año en la UE xD

Y para la gente normal el axioma es fácil, lo que diga este analfabeto, pues se hace todo lo contrario.
#6 Que este tipo decía que en 2023 la economía española iba a entrar en recesión

No ha entrado en recesión porque el dinero del BCE, los fondos Next generación y el turismo entran a manos llenas.

En el resto de lo que dice, tiene toda la razón.

Los españoles, en la cola de Europa una vez más, y no por ellos mismos, sino por los gobiernos socialcomunistas que eligen

Quizás sea un problema de mentalidad.

El otro día un compañero sudamericano me dijo que un profesor suyo en su país decía que España es un país rico porque está en Europa, pero que si estuviera en Sudamérica sería una Argentina o Venezuela más.

Razón no le falta.
La reciente publicación por parte del INE del avance de la Contabilidad Nacional para el III Trimestre de 2025, junto con el análisis detallado y en perspectiva de los agregados económicos, revela una fragilidad estructural profunda en la economía española.

También vuelve a poner de relieve un problema fundamental: la incapacidad de avanzar en la convergencia real con las naciones más avanzadas de la Unión Europea y el riesgo de quedarse retrasada en un contexto definido por la nueva

