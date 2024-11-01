La economía mundial podría sufrir una pérdida del 50 % del PIB entre 2070 y 2090 debido a las crisis climáticas

«Con un calentamiento de 3 °C o más para 2050, podría haber más de 4000 millones de muertes». El Instituto y la Facultad de Actuarios se dedican a realizar evaluaciones precisas en materia de seguros. Según un nuevo informe, la economía mundial podría sufrir una pérdida del 50 % del producto interior bruto (PIB) entre 2070 y 2090 debido a los efectos catastróficos del cambio climático, a menos que los líderes políticos tomen medidas inmediatas para descarbonizar y restaurar la naturaleza. [eng]