La economía mundial podría sufrir una pérdida del 50 % del PIB entre 2070 y 2090 debido a las crisis climáticas

«Con un calentamiento de 3 °C o más para 2050, podría haber más de 4000 millones de muertes». El Instituto y la Facultad de Actuarios se dedican a realizar evaluaciones precisas en materia de seguros. Según un nuevo informe, la economía mundial podría sufrir una pérdida del 50 % del producto interior bruto (PIB) entre 2070 y 2090 debido a los efectos catastróficos del cambio climático, a menos que los líderes políticos tomen medidas inmediatas para descarbonizar y restaurar la naturaleza. [eng]
| etiquetas: cambio climático , crisis climática
Cómo llamamos 4000 millones de muertos en 25 años?
Bueno que la economía se hunda pfs esa previsión pfs muy a largo plazo, irrelevante
literalmente no mires arriba
Luego soy yo el que es un exagerado llamandolo holocausto
"Podría"
Es literalmente no mires arriba
Allí en su isla, contando las latas de caviar y las botellas de champán caro que les quedan y más aburridos que una seta.
Igual es la solución para los ricos y poderosos. Menos gente, más pobre y más planeta para repartirse y con las condiciones climáticas óptimas.
