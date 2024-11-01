edición general
La economía mundial podría sufrir una pérdida del 50 % del PIB entre 2070 y 2090 debido a las crisis climáticas

La economía mundial podría sufrir una pérdida del 50 % del PIB entre 2070 y 2090 debido a las crisis climáticas

«Con un calentamiento de 3 °C o más para 2050, podría haber más de 4000 millones de muertes». El Instituto y la Facultad de Actuarios se dedican a realizar evaluaciones precisas en materia de seguros. Según un nuevo informe, la economía mundial podría sufrir una pérdida del 50 % del producto interior bruto (PIB) entre 2070 y 2090 debido a los efectos catastróficos del cambio climático, a menos que los líderes políticos tomen medidas inmediatas para descarbonizar y restaurar la naturaleza. [eng]

«Con un calentamiento de 3 °C o más para 2050, podría haber más de 4000 millones de muertes». El Instituto y la Facultad de Actuarios se dedican a realizar evaluaciones precisas en materia de seguros.

Cómo llamamos 4000 millones de muertos en 25 años?
"Van a morir 4000 millones de personas"

Bueno que la economía se hunda pfs esa previsión pfs muy a largo plazo, irrelevante

literalmente no mires arriba

Luego soy yo el que es un exagerado llamandolo holocausto xD xD xD
#12 4000 millones de muertos, pero el titular es que se pierde mucho dinero :palm:
#17 tal cual, y si lo pongo en el titular, me votan microblogging,
#12 ¿Qué son 4000 millones de muertos comparados con el amor de una madre? :troll:
Sensacionalismo y Tendenciosidad.
"Podría"
#16 Esto es "Podríame"
#20 es lo mismo Podría, podríame, podríase, podríamos, podrían,...:troll:
al menos habra mas sitio parar aparcar
Otras estimaciones hablan de pérdidas del 2% del PIB mundial ...
Mientras sigan gobernando negacionistas, de cabeza a ello.
#2 Están por todas partes, aquí en menéame se dedican a perseguirme. Ahora verás como saltan a inventarse cosas, a reirse de mi, atacarme, insultarme, reirse de que esto sea exagerado, o llamarlo holocausto...

Es literalmente no mires arriba
#3 déjalos que se diviertan. No se les puede pedir nada más intelectual.
El planeta se defiende
Da igual, los ricos ya se han construido sus bunkeres para sobrevivir a las catástrofes y total ya hay demasiados seres humanos para los recursos que tiene la tierra, así que a quién le importa que mueran unos cuantos millones de pobres. Una vez que mueran más recursos quedarán para los ricos.
#9 Sí, ¿pero que mierda de vida les va a quedar? Cuando quieran ir a Londres París o Nueva York ya serán ciudades fantasma, Hawaii, Ibiza ó, Las islas Griegas sin diversión, nadie va a fabricar productos de lujo y no habrá pobres para poder pavonearse con el Lamborgini.
Allí en su isla, contando las latas de caviar y las botellas de champán caro que les quedan y más aburridos que una seta.
¿Si mueren 4.000 millones de personas la tierra podría volver regenerarse y bajar la temperatura?
Igual es la solución para los ricos y poderosos. Menos gente, más pobre y más planeta para repartirse y con las condiciones climáticas óptimas.
#14 Si mueren 4000 millones bajarán los precios de la vivienda. Corramos a difundir esto.
#15 Depende de donde se concentre la población, en España tienes muchas casas vacías y no baja el precio.
www.xataka.com/magnet/espana-tiene-millones-casas-vacias-dificilmente-
¿Previsiones económicas con una antelación de 50 años? Irrelevante.
#5 Curioso que te centres en eso, en vez de la otra previsión, la de 4000 millones de muertes.
#7 Porque no me he leído la entradilla xD xD
#8 Se me olvida que hablo con un meneante avanzado :troll: :foreveralone:
