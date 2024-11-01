Si la economía de España es un cohete, por qué tú eres más 'pobre': estos son los grupos que prosperan y los que no  

La economía de España crece casi más que ninguna en Europa. Este es el mensaje que se repite una y otra vez casi desde 2021. Aunque es en gran medida cierto, probablemente no habrás notado una mejoría real en nivel de vida. Quizá te han subido el sueldo en estos años, pero también es cierto que la inflación acumulada es ya más del 21%, por lo que en términos reales quizá tu salario 'valga' lo mismo o menos, teniendo en cuenta que esa subida te ha llevado a pagar un tipo efectivo de IRPF más alto pese a que tu poder adquisitivo no ha variado.
www.larazon.es/economia/espana-mas-desigual-10-mas-adinerado-concentra
El estudio refleja que el 1% más rico de la población española concentra ya el 21,1% de toda la riqueza nacional, cuando en 2002 apenas poseía el 13,6%. Si a este 1% más rico le sumamos el otro 9% adinerado que le pisa los talones, con el 32,6% de la riqueza (hace 20
Dado este escenario, lo poco que puedan subir los salarios lo tiene que absorber el estado para no quebrar, y aún así tampoco es que le vaya muy bien.
A todo esto podemos sumarle sindicatos borrachos de subvención pública, que funcionan de facto como sindicatos verticales, a excepción de unos pocos, que por desgracia, son minoritarios.