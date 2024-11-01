Si la economía de España es un cohete, por qué tú eres más 'pobre': estos son los grupos que prosperan y los que no  

La economía de España crece casi más que ninguna en Europa. Este es el mensaje que se repite una y otra vez casi desde 2021. Aunque es en gran medida cierto, probablemente no habrás notado una mejoría real en nivel de vida. Quizá te han subido el sueldo en estos años, pero también es cierto que la inflación acumulada es ya más del 21%, por lo que en términos reales quizá tu salario 'valga' lo mismo o menos, teniendo en cuenta que esa subida te ha llevado a pagar un tipo efectivo de IRPF más alto pese a que tu poder adquisitivo no ha variado.