Si la economía de España es un cohete, por qué tú eres más 'pobre': estos son los grupos que prosperan y los que no  

La economía de España crece casi más que ninguna en Europa. Este es el mensaje que se repite una y otra vez casi desde 2021. Aunque es en gran medida cierto, probablemente no habrás notado una mejoría real en nivel de vida. Quizá te han subido el sueldo en estos años, pero también es cierto que la inflación acumulada es ya más del 21%, por lo que en términos reales quizá tu salario 'valga' lo mismo o menos, teniendo en cuenta que esa subida te ha llevado a pagar un tipo efectivo de IRPF más alto pese a que tu poder adquisitivo no ha variado.

XtrMnIO #6 XtrMnIO
Que no cuenten mierdas, es porque han matado la lucha obrera.

Tan simple como eso.

El empresario no va a pagar más si no se le obliga.
Foxdie #8 Foxdie
#6 Sí, claro, sin duda, es lo que hay que hacer en Uganda, obligar a sus empresarios a que paguen como en Alemania, sí, sí, por supuesto.
Que alguien le de el nobel de economía a este intelectual.
Anfiarao #9 Anfiarao
#1 Chabelitaenanita
Pues me parece más que suficiente que sean los trabajadores que vienen de fuera los que han mejorado...
#2 Chabelitaenanita
#1 Hay que pensar en la economía como un todo, no como partes separadas por nacionalidades, bastante bien entonces, yo seré más pobre, pero hay otros que vivien mejor, hay que estar contento
#3 Chabelitaenanita
#1 Los gráficos de este informe son una auténtica barbaridad
#14 Somozano
#1 ah pues estás diciendo que la extrema derecha lleva años teniendo razón

Nos entra gente de fuera, acababan viviendo mejor que nosotros que vamos hacia la mierda
#16 XtrMnIO
#6_ Foxdie, se nota que naciste para pobre, y morirás pobre.

Milana bonita.
#4 valandildeandunie
O sea, la culpa de que el pobrecito empresario no te pague de más es de los pensionistas que no cobran del empresario y de los inmigrantes que son muy malos.

Dios, saben que sus potenciales lectores son discapacitados intelectuales. xD
#5 Foxdie
#4 Pero como los llamas discapacitados intelectuales si eres tú el que no se ha enterado de nada? xD xD xD
0 K 7
#13 sarri
Ni una mención a la concentración de riqueza en manos de quien más tiene ni al papel de la vivienda (y del capital extranjero) en esa concentración, en un artículo que habla de porque si la macroeconomía va bien la economía de mucha gente va peor. A otro perro con ese hueso
#15 sarri
La Razón, conocido órgano de propaganda marxista en España
www.larazon.es/economia/espana-mas-desigual-10-mas-adinerado-concentra
El estudio refleja que el 1% más rico de la población española concentra ya el 21,1% de toda la riqueza nacional, cuando en 2002 apenas poseía el 13,6%. Si a este 1% más rico le sumamos el otro 9% adinerado que le pisa los talones, con el 32,6% de la riqueza (hace 20

#17 Borgiano
Y es que España va muy bien
Va muy bien pa los de siempre
Pa'l banquero pa'l alcalde y para nuestro presidente
Pero pa'l que selo curra todo sigue igual de mal
No nos toques los cojones, iros todos a mamar
#7 Foxdie
Y ya no es solo que los salarios reales no crezcan, es que tenemos una gran parte de la población que quiere trabajar y no puede, sin ayuda ninguna. Y por otra parte cada vez los pensionistas crecen más.
Dado este escenario, lo poco que puedan subir los salarios lo tiene que absorber el estado para no quebrar, y aún así tampoco es que le vaya muy bien.
A todo esto podemos sumarle sindicatos borrachos de subvención pública, que funcionan de facto como sindicatos verticales, a excepción de unos pocos, que por desgracia, son minoritarios.
#12 Macnulti_reencarnado
@admin @Imparsifal como era eso de que se iban a vigilar los votos negativos a las subidas de noticias por motivos ideológicos? Enhorabuena por el giro de 360⁰ que ha dado la página.
#18 Samaritan
Somos más pobres porque los empresarios llevan décadas sin subirnos el sueldo. Todo eso que se han ahorrado en sueldos se lo han llevado ellos calentito, calentito. Dejémonos ya de contextos, estudios y mierdas, en España nos llevan décadas timándonos y explotándonos. En 30 años trabajando no he conocido absolutamente a nadie que le hayan subido el sueldo sin llorarlo antes. Ningún empresaurio te sube el sueldo por voluntad propia, primero has de llorarlo bien llorado, con buenas justificaciones, para que luego se lo tengas que agradecer de por vida.
menéame