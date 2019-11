ECONOMÍA: La EPA destierra el mito de que los extranjeros quitan el trabajo a los españoles

"Eso de que los extranjeros vienen a robar el trabajo a los españoles es un bulo. En realidad, cogen los empleos que no quieren los españoles por su precariedad y sus bajos salarios, y lo hacen porque no les queda otro remedio”, explica Lola Santillana, responsable de CCOO, en un diagnóstico que coincide con Desiderio Martín, responsable de la Escuela de Formación: “No desplazan mano de obra española, sino que cubren el hueco que deja ésta por no aceptar las condiciones. Y eso ha pasado a ser estructural, ya no se trata de algo coyuntural".