La economía doméstica de todo tipo de personas del mundo en forma de diagramas de Sankey

De algún modo empezó a a parecer en el canal Data is Beautiful gente que espontáneamente volcaba un resumen de su economía doméstica en forma de diagramas de Sankey: datos acerca de sus trabajos, ingresos y gastos personales en la vida cotidiana. Con esa información no sólo se puede ver de un vistazo cómo la gente gestiona lo que ingresa, repartiéndolo en conceptos como alquiler/vivienda, impuestos, ahorros, transporte, comida, entretenimiento, gastos médicos, etc. si no que además sirve para ver cómo el asunto varía de unos lugares a otros.