Los ecologistas cargan contra la «precariedad consentida» de las instalaciones de Aceralia en Asturias

En su opinión, el Principado y el Ayuntamiento de Avilés están permitiendo que funcione en una precariedad continua, tal como ayer se pudo comprobar con la fuga de una nube tóxica en la planta de subproductos que afectó al centro de la ciudad con cientos de afectados por irritación de las vías respiratorias. «Cuando no es una nube, es una fuga o un vertido, no hay mes que no haya un accidente en unas instalaciones viejas, que funcionan con una importante precariedad consentida», lamenta el CEA.