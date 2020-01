Ecologistas en Acción critica al Real Madrid por usar el avión para sus viajes

El Real Madrid no viaja en otro medio de transporte que no sea el avión, si tienen que desplazarse fuera de la capital. Tanto es así, que incluso para ir a Salamanca para jugar contra Unionistas, que está a apenas 200 kilómetros, se trasladaron en un vuelo privado, generando no sólo una gran cantidad de comentarios en contra, sino también un debate sobre la contaminación que produce.