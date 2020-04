ECMO: sin esta técnica, se hubieran muerto todos

Protegernos no es solo aplaudir, es también que no haya recortes, mantener unos sueldos dignos, unas condiciones laborales mínimas, unos horarios decentes, que haya compatibilidad con la vida familiar, que nos dejen investigar, que haya ayudas para la investigación. Fíjate lo que estoy pidiendo, lo mínimo. Ahora parece que la gente se está dando cuenta de nuestro esfuerzo y espero que después de esta situación, de la que saldremos seguro, se nos siga considerando no digo héroes, porque no me gusta la palabra, pero sí baluartes del bienestar