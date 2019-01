Echenique no ve delito en no dar de alta en la Seguridad Social a su asistente personal

Pablo Echenique ha negado haber cometido ningún delito por no dar de alta en la Seguridad Social a un asistente.Se ha pronunciado así después de que el PP haya pedido su dimisión y ha recordado que el código ético de Podemos exige el compromiso de dimitir si son procesados o condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores."A mí se me pone una multa administrativa, que yo recurro, y esta sentencia ni siquiera me condena a mi a nada; lo único que hace es decir, en opinión de la magistrada, si es o no es una relación laboral"