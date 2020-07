Echenique: "Les garantizo que de la reforma laboral no van a quedar ni los palos del sombrajo

Cuando ha llegado su turno, el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara, Pablo Echenique, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a [los grupos de izquierda]: "Nuestro grupo votará a favor de esa enmienda; pero independientemente de si aparece o no, quiero garantizarles que forma parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos y, viendo la trayectoria del Ministerio de Trabajo, puedo afirmar que a la reforma laboral del PP no le van a quedar ni los palos del sombrajo; y si no, tiempo al tiempo".