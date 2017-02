Echenique acusa a Errejón de mentir sobre sus intenciones de tumbar a Pablo Iglesias

Echenique ha decidido no guardar las distancias y ha recriminado que Íñigo Errejón arrancase su campaña sugiriendo que Pablo Iglesias siga liderando Podemos "con el equipo y el proyecto de una candidatura que no es la suya": "Creo que no está bien engañar a los inscritos, me veo en la obligación de decir aquí hoy que lo que ha planteado Íñigo Errejón en el pistoletazo de salida de su campaña es mentira".