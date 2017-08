Early access: el mal uso de las armas de los débiles

Quake Champions (de Bethesda), fue finalmente lanzado en la Quakecon de Texas. ¿El problema? El formato que eligieron para su lanzamiento: early access. Bethesda no necesita mi dinero. No, al menos, para finalizar Quake Champions. Una compañía que organiza un campeonato internacional de su videojuego, que arma equipos profesionales los cuales tienen compañías detrás esponsorizándolos y crea un evento anual con el nombre de el nombre de ese juego… esa compañía simplemente NO necesita venderme un producto inacabado para poder cubrir gastos.