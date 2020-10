Duras palabras de Pedro Cavadas para Fernando Simón: “Lo ha hecho muy mal”

Pablo Motos ha recibido este jueves en ‘El Hormiguero’ al doctor Pedro Cavadas, uno de los primeros en dar la alarma sobre los peligros de la incipiente pandemia por coronavirus, allá por el pasado mes de enero. Muchas de sus predicciones, lamentablemente, se han cumplido, aunque en su momento fue tachado de alarmista y exagerado. “No me creo que algo tan claro y patente, no lo viera nadie. No me creo que no lo vieran. No me tengo por tonto, pero no soy el tío más listo del mundo, pero es que era evidente”