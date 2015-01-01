Durante la Segunda Guerra Mundial, Australia envió un ornitorrinco a Churchill. Murió en el viaje y 82 años después sabemos por qué

En 1943, un barco camuflado partió de Australia hacia Inglaterra con una carga ultrasecreta a la par que peculiar: un ornitorrinco llamado Winston, un regalo diplomático para el primer ministro británico Winston Churchill. La criatura murió durante el viaje y durante 82 años se culpó a un submarino alemán. Unos investigadores han descubierto lo que pasó en realidad. A Winston no se lo cargaron los alemanes. Estudiantes australianos han resuelto el enigma tras examinar los archivos del naturalista David Fleay, quien capturó al animal.