Durante la Segunda Guerra Mundial, Australia envió un ornitorrinco a Churchill. Murió en el viaje y 82 años después sabemos por qué

En 1943, un barco camuflado partió de Australia hacia Inglaterra con una carga ultrasecreta a la par que peculiar: un ornitorrinco llamado Winston, un regalo diplomático para el primer ministro británico Winston Churchill. La criatura murió durante el viaje y durante 82 años se culpó a un submarino alemán. Unos investigadores han descubierto lo que pasó en realidad. A Winston no se lo cargaron los alemanes. Estudiantes australianos han resuelto el enigma tras examinar los archivos del naturalista David Fleay, quien capturó al animal.

Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
#teahorrounclick le dio un soponcio debido al calor.
Putirina #3 Putirina *
#2 A eso venía: “Winston murió por estrés térmico al cruzar el ecuador, no por los ataques enemigos. Las temperaturas superaron los 27 grados centígrados durante una semana, muy por encima del límite de supervivencia de la especie”.
TripleXXX #8 TripleXXX
#2 Gracias :-)

Habría que daros una paga ;)
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues *
#8 Te paso el nª de cuenta. Un bizum también me vale. :-D
wildseven23 #1 wildseven23
"Y te sorprenderá lo que ocurrió después". Qué cosa más cutre de titular. Sensacionalista, por lo tanto.
Mark_ #4 Mark_
#1 todo envío de Xataka debería ser considerado sensacionalista por los titulares que utilizan. El formato es asqueroso.
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#4 Por los titulares y por el resto del contenido.
Mark_ #6 Mark_
#5 también. Literalmente es basura escrita por una IA donde de 1200 palabras te sobran más de 1000.
TripleXXX #7 TripleXXX
#1 Sorpréndeme, que he llegado a casa pronto y no había nadie en el armario y estoy falto de sorpresas :troll:
