Duran Duran celebrará en Ibiza sus 40 años de historia

La mítica banda Duran Duran ha anunciado que celebrará el 40 aniversario de la creación de la banda en Ibiza, entre los días 30 de abril y 3 de mayo de 2021, dentro del macro evento Ibiza The Opening, que reunirá a 25.000 personas, según los organizadores. La banda, autora de auténticos himnos como Ordinary World, Come Undone, A View to a Kill o The Wild Boys lanzará próximamente un nuevo álbum.