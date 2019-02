La dura confesión de Naomi Osaka sobre su madre tras ganar el Open de Australia: "Solo me gritó"

La campeona del Open de Australia, Naomí Osaka, realizó una dura confesión sobre su madre. La japonesa, que se ganó el reconocimiento del tenis mundial tras proclamarse campeona en Melbourne, reveló que llamó a su madre tras su victoria en la final y “ni siquiera me felicitó, solo me gritó y me dijo que me fuera a dormir porque era muy tarde”, reconoce la tenista en declaraciones a WTA. La campeona reconoció que no se esperaba esa reacción.