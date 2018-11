El DUP, socio de Londres, discrepa con May sobre el futuro de la frontera

El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio del Gobierno británico, afirmó hoy que la primera ministra, Theresa May, podría aceptar un acuerdo sobre el "brexit" que separará a la provincia del resto del Reino Unido, a fin de mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas. La líder unionista, Arlene Foster, efectuó esas declaraciones después de que el diario The Times publicase una carta enviada por May al DUP, en la que explica su posición en las conversaciones que mantiene con la Unión Europea (UE) para lograr un pacto