Dulce Ángel, la mujer que torturaba a sus víctimas a ritmo de rap

A Dulce Ángel la vida no le iba bien allá por el 2011 cuando vivía en Venezuela. Escribía sin parar al fallecido presidente Hugo Chávez a través de Twitter. "Hola mi Presidente, te amo mucho. Necesito una vivienda. Tengo cuatro hijos"; "Aquí en Maracaibo solo le dan vivienda a los opositores y nosotros que te seguimos, nada": "Te amo Chávez con todo mi corazón, pero dame una vivienda para amarte más". Sus insistentes peticiones no recibieron respuesta: no hubo casa, ni terreno, ni dinero y Dulce Ángel acabó emigrando a España.