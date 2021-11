Duérmete niño, duérmete ya, que viene la inflación y tu salario y ahorros se comerá

— Jefe, ¿por qué me ha llamado? ¿que pasa? — Mira Peláez, no tengo buenas noticias — ¿Es por mi evaluación anual? — No, como cada año tu rendimiento es impecable — Uff, entonces ahora sí que estoy asustado — No me andaré con rodeos, tu sueldo va a bajar este año un 5,5% — ¿La empresa va mal o qué? — ¡Para nada! La cosa viene de arriba — Pensaba que no había más arriba que usted en la empresa — Así es. Pero bueno, tengo otra mala noticia. El número que verás en tu nómina es el mismo de siempre