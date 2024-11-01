edición general
El dueño del Ventorro entrega a la jueza la factura, fotos y el plano del reservado donde comieron Mazón y Vilaplana  

El dueño del restaurante El Ventorro de València ha entregado a la jueza de Catarroja que investiga...

TenienteDan #3 TenienteDan *
#0 Duplicada, tal cómo te apunta #2. Sin hablar de que está justo debajo, imposible no verla
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
no se me ocurre un lugar más antiorgásmico como comida previa a la comida propiamente dicha de potorro
Malinke #4 Malinke
La otra creo que no traía esto, además de ser muy importante para el tema de que Mazón se pudiera librar con las normas en la mano.

«En este auto, se subrayaba que el 'president' ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas por ley funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell.»
