El dueño de una pizzería ganó dinero comprando sus propias pizzas de 24 dólares a DoorDash por 16 dólares (EN)

Hay muchas cosas que no tienen sentido en el capitalismo global que disfruto de todos modos - las claramente desaconsejables, monstruosidades respaldadas por empresas como los patinetes y el uso compartido de los vehículos que, en los tiempos anteriores, cambiaron la forma en que interactué con los lugares que visité. Lo que no me cuadra es cómo estas compañías continúan quemando una cantidad de dinero de otras personas, de una manera que trastorna la economía básica de cosas como el servicio de taxi y la entrega de comida