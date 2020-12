El dueño de la finca donde murió Julen paga 500 de 180.000 euros a los padres para evitar la cárcel

El dueño de la finca donde murió Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en Totalán, ha consignado 500 euros para evitar el ingreso en prisión después de que el fiscal y la acusación particular lo hayan pedido con carácter "inmediato" por no pagar lo acordado en la sentencia. El abogado defensor de David Serrano, Antonio Flores, ha explicado a Efe que debido a que su cliente no tiene "ni para comer" y antes de que se pronuncie el juzgado el despacho le ha prestado dinero para intentar evitar su ingreso en prisión.