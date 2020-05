La duda de Falcao: "¿No hay abrazos en las celebraciones pero sí contacto durante el resto del partido?"

"Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos", reflexionaba en Twitter Falcao sobre la paradoja que supone que se eviten los contacto en varios momentos del juego pero no así en el resto del desarrollo del partido.