Dropbox y la reinvención de la oficina

Dropbox, en efecto, ha reabierto sus oficinas, pero con un detalle fundamental: ya no son oficinas como tales. Ahora son sitios pensados para proporcionar oportunidades para la interacción entre personas, sean los propios trabajadores o sus invitados (clientes, socios, colaboradores, etc.), en el tipo de ambientes en los que resulta agradable reunirse. La idea es que un trabajador no puede ya simplemente tratar de ir allí de nueve a cinco para sentarse en un sitio y trabajar, porque las instalaciones no están pensadas para ello.