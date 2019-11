Drogas en la bebida

Os invito a buscar la investigación de Suzanne C. Swan (profesora de Psicología y Estudios de Género de la Univ. de Carolina del Sur) y colaboradores, y a que le deis un vistazo. Os quedaréis de piedra picada. De los 6.000 estudiantes encuestados de diferentes universidades de los EEUU, 462 (casi un 8%) dijeron que habían pasado por la experiencia de haber sido drogados con Rohypnol y otras sustancias. El 16,8% de las chicas que habían sido drogadas afirmó que habían tenido “sexo no deseado”. Eufemismo para no decir que habían sido violadas.