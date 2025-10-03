Dreame acelera su expansión en España: abrirá nuevas tiendas y venderá teles y electrodomésticos

La firma asiática que comercializa robots aspiradores y dispositivos para la belleza, compitiendo con Dyson, amplía su catálogo para crear un ecosistema de hogar conectado. Aún desconocida por muchos en España, la firma asiática Dreame se ha convertido en uno de los principales vendedores de robots aspiradores en el mercado Europeo. La compañía ha reportado un aumento del 139% en sus ingresos interanuales en Europa entre enero y julio de 2025 y España se ha convertido en un negocio clave para seguir impulsando este crecimiento.