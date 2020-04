El drama del jugador de baloncesto con esclerosis y asma al que le niegan los test del coronavirus

"Le comuniqué que tengo esclerosis múltiple, que tengo asma y me dijo que sí era persona de riesgo, pero también que no me hacían la prueba hasta que me encontrara peor. Yo creo que a una persona de riesgo habría que hacerle la prueba ya. He pasado muy mala noche hoy. Tengo mucho dolor de cabeza y creo que habría que hacer la prueba lo antes posible para que la gente sepa lo que tiene, especialmente si es de riesgo. Entiendo que es un protocolo que hay aquí en Euskadi, pero espero que vaya cambiando esto".