El Dragón Ataca, la película donde Bruce Lee conoce a Popeye, James Bond y Drácula

The Dragon Lives Again, o el Dragón Ataca, como fue traducida en España, es el mejor ejemplo de los límites de la Brucexplotation, el fenómeno que se dio entre el cine de mierda de Estados Unidos para aprovechar la imagen de Bruce Lee después de su muerte. En este bodrío humorístico que no fue concebido como tal, el fallecido Lee conoce una serie de iconos de la cultura pop, incluyendo Drácula, James Bond, Zatoichi, Clint Eastwood, El Padrino, El Exorcista, e incluso el personaje de porno suave de la década de 1970 Emmanuelle.